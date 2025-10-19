Konzert der Schwäbischen Bläserphilharmonie

Die Schwäbische Bläserphilharmonie lädt unter der Leitung von Paul Jacot zu einem besonderen Konzertabend in die Stadthalle K3N Nürtingen ein.

Dem Nürtinger Publikum ist der Klangkörper bestens bekannt, denn bereits zum sechsten Mal konzertiert das Auswahlorchester mit über 70 MusikerInnen im großen Saal des K3N. Auf dem Programm stehen vier ausdrucksstarke Werke, die einen spannenden Bogen sinfonischer Blasmusik bilden. Dieser umfasst sowohl Originalliteratur, als auch Transkriptionen aus der Literatur für große Sinfonieorchester – ein Stilreichtum und eine klangliche Flexibilität, auf die der musikalische Leiter stets großen Wert legt.

Den Auftakt macht Alfred Reeds klangvolle Bearbeitung des Bach-Chorals „Jesu, Joy of Man’s Desiring“. Es folgt die 8. Sinfonie von David Maslanka, ein monumentales und äußerst anspruchsvolles Werk voller Kontraste. Mit „Sanctuary“ von Frank Ticheli sorgt ein ruhiges, sehr persönliches Stück für den musikalischen Ausgleich, bevor „Pini di Roma“ von Ottorino Respighi den Abschluss bildet: eine eindrucksvolle Klangmalerei über vier Szenen aus der ewigen Stadt, mal verspielt, mal majestätisch, stets farbenreich und mit großer Strahlkraft.