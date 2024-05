Konzert der Stadt - Borsch4Breakfast

Borsch4Breakfast. Deftige Suppe zum Frühstück, wer mag das nicht? Die Rezeptur der vier jungen Profimusiker enthält außergewöhnliche Musikgenres jenseits des klassischen Musikkanons.

Die Wurzeln des Quartetts sind dabei ebenso unterschiedlich wie die musikalischen Hintergründe der Gruppe: Serbisch, Rumänisch, Tschechisch und Deutsch. In ihrer Zusammenarbeit entsteht auf spielerische Weise ein wunderbares Potpourri der Stile, bei dem jeder seine persönlichen Lieblingszutaten in den Eintopf rührt. Auf der Bühne manifestiert sich so ein Stilmix aus osteuropäischer Folklore, experimentellen Einflüssen und Balkanklängen, abgeschmeckt mit einer feinen Prise Jazz. Gemeinsam Musik machen, die Ursprünge der Volksmusik erforschen, Stücke arrangieren, Neues komponieren, aber auch einen großen Freiraum für Improvisation schaffen: All das gehört zu einem musikalischen Schmaus mit Borsch4Breakfast.

Ratko Pavlovic (Akkordeon)

Ionel Ungureanu (Violine/Viola)

Christoph Rehorst (Kontrabass/Gesang)

Henrik Dewes (Gitarre)