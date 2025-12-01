Konzert der Stadtkapelle

Die Stadtkapelle Schwäbisch Gmünd lädt zum Jahreshöhepunkt unter Leitung von Christian Wolf in den Peter-Parler-Saal des Congress-Centrum Stadtgarten ein.

Auf dem Programm stehen Werke wie:

Alpina Saga - Thomas Doss

Atlantis - Alexander Reuber

Bond... James Bond - Stephen Bulla

Das Blasorchester mit seinen 50 Musikern begeistert vor allem durch einen ausgewogenen und vollen Klang und sorgt jedes Jahr für ein kurzweiliges Programm mit Gänsehautmomenten aus Blas-, Film- und Unterhaltungsmusik. Zum Ende des Konzerts werden die Zuhörer musikalisch auf das bevorstehende Weihnachtsfest eingestimmt.

Neben der Stadtkapelle sind die beiden Nachwuchsorchester Youngmusix und Stadtjugendkapelle mit ihren Dirigenten Clara Kessler und Daniel Schmid zu hören. Während für einige Nachwuchsmusiker in Youngmusix das Konzert der erste Auftritt auf der großen Bühne im Stadtgarten darstellt, überzeugen die Jugendlichen in der Stadtjugendkapelle bereits durch fortgeschrittenes Können und Zusammenspiel.

Karten sind im Vorverkauf bei allen Musikern der Stadtkapelle, im i-Punkt und an der Abendkasse zu 15 € erhältlich.