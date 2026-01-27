Konzert der stillen Dinge

Die Tür knarzt.

Ein Rascheln.

Da flüstert jemand.

Ein Knall!

Wir werden leise und Stilles wird laut. Scheinbar lautlosen Dingen entlocken wir Geräusche und Klänge und lassen uns überraschen von den Geschichten, die in ihnen wohnen.

Eine Theaterreise an die Grenzen des Gehörs mit zartesten Tönen und ohrenbetäubendem Lärm, mit Ohrenschützern und Flüstertüten, tosendem Trommelwirbel und schweigendem Schnee.

Konzept, Spiel: Adeline Rüss, Anniek Vetter

Regie: Lutz Großmann

Idee, Bau: Team

28.3.2026

15.00 Uhr

Kleines Haus

für alle ab 5 Jahren

Spieldauer: 40 min