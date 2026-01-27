Konzert der stillen Dinge

Die Tür knarzt.
Ein Rascheln.
Da flüstert jemand.
Ein Knall!
Wir werden leise und Stilles wird laut. Scheinbar lautlosen Dingen entlocken wir Geräusche und Klänge und lassen uns überraschen von den Geschichten, die in ihnen wohnen.
Eine Theaterreise an die Grenzen des Gehörs mit zartesten Tönen und ohrenbetäubendem Lärm, mit Ohrenschützern und Flüstertüten, tosendem Trommelwirbel und schweigendem Schnee.
Konzept, Spiel: Adeline Rüss, Anniek Vetter
Regie: Lutz Großmann
Idee, Bau: Team
28.3.2026
15.00 Uhr
Kleines Haus
für alle ab 5 Jahren
Spieldauer: 40 min