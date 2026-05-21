Konzert der stillen Dinge

Raschel, Polter, Bumm, Kling, Klirr.

Alles mal still sein!

Du Zug, der gerade vorbeifährt: Still sein!

Flugzeuge am Himmel: Still!

Wind, du auch, sei mal still!

Und deine quietschenden Schuhe: Still jetzt!

Wenn man alle Geräusche auf einmal abstellen könnte, was würde man dann hören? Wir werden leise und Stilles wird laut.

Wir wenden uns scheinbar lautlosen Dingen zu und lauschen den Geschichten, Geräuschen und Klängen, die in ihnen wohnen. Eine Theaterreise an die Grenzen des Gehörs mit zartesten Tönen und ohrenbetäubendem Lärm, mit Ohrenschützern und Megafonen, mit flüsternden Steinen, singenden Sägen und schweigendem Schnee.