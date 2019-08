Konzert der Stuttgarter Philharmoniker

Mit Tschaikowskys 4. Sinfonie f-Moll und seiner Streicherserenade op. 48 eröffnen die Stuttgarter Philharmoniker unter Chefdirigent Dan Ettinger in der Kirche St. Michael die Saison 2019/20.

Das Orchester wurde 1924 gegründet und 1976 von der Landeshauptstadt Stuttgart in ihre Trägerschaft genommen. Neben mehreren Konzertreihen in ihrer Heimatstadt, regelmäßigen Auftritten in vielen südwestdeutschen Städten gibt das Orchester jedes Jahr Gastspiele im In- und Ausland. Tourneen führten in die USA, nach Japan, Südamerika, in die VR China und nach Mexiko. In den letzten Jahren gastierte man in Antwerpen, Luzern, Salzburg, Wien und regelmäßig in Mailand.

Dan Ettinger ist seit 2015 Chefdirigent des Orchesters und Generalmusikdirektor der Landeshauptstadt. Ettinger ist einer der international gefragtesten Dirigenten seiner Generation. Regelmäßig dirigiert er an den renommiertesten Opernhäusern, wie z.B. der Metropolitan Opera New York, der Opéra National de Paris, den Staatsopern in Wien und München oder auch den Salzburger Festspielen.