Konzert der The South Valley Suzuki String Academy

Die South Valley Suzuki String Academywurde 1998 in Gilroy, CA, von Lori Franke gegründet, um jungen Geigern Unterricht in Performance und Musiktheorie zu geben.

Seit 2001 unternimmt SVSSA halbjährliche Tourneen nach Europa und Kanada und gibt Konzerte in verschiedenen Städten und Schulen, um das Verständnis zwischen den Kulturen zu verbessern. Trotz der Verschiebung durch die Pandemie haben SVSSA-Studenten geübt und sich darauf vorbereitet, international auf Tournee zurückzukehren.

Lori Franke ist die Leiterin der SVSSA und seit über fünfzig Jahren als Musikpädagogin und Dirigentin tätig. Geboren in Los Angeles, Kalifornien, begann Frau Franke im Alter von acht Jahren mit dem Geigenspiel. Sie erhielt ihren Bachelor of Arts in Grundschulpädagogik und Musik von der Brigham Young University und unterrichtete anschließend zwanzig Jahre lang Musik an Grundschulen, während sie gleichzeitig ihr eigenes privates Studio betrieb. Sie hat in Japan bei dem berühmten Geigenlehrer Dr. Sinichi Suzuki studiert.

Begleitet wird der Chor von der Pianisten Chris Eves, seit 2008 Hauptbegleiterin der South Valley Suzuki String Academy.