Konzert des Aalener Kammerchores

Mit dem Konzerttitel „Licht & Friede“ orientiert sich das Programm inhaltlich am Beginn der österlichen Fastenzeit.

Im Mittelpunkt steht das „Nunc dimittis“, welches die Anfangsworte des Lobgesangs Simeons beinhaltet. Hierin geht es um die Darstellung des Herrn im Jerusalemer Tempel, nachdem Simeon in Jesus den erwarteten Messias erkennt und sich damit die Verheißung erfüllt, die besagt, dass er nicht sterben solle, bevor seine Augen den Messias gesehen haben.

In zwei sehr kontrastreichen Kompositionen wird dieser Text zu hören sein. Einmal in der Renaissance-Vertonung des spanischen Komponisten Tomás Luis de Victoria, weiterhin in dem durch Klangatmosphären geprägten Chorwerk von Paul Smith, der dieses Stück für die sehr erfolgreiche Gruppe „Voces 8“ geschrieben hat.

Licht & Friede findet sich auch in den weiteren Chorwerken des Programms, die sich mit Licht und Dunkel, mit Bitten und Hoffen beschäftigen.

Sehr nah an der Bußzeit befinden sich zwei Kompositionen mit demselben Titel „Tristis est anima mea“ („Meine Seele ist betrübt bis an den Tod“) in den Vertonungen von Giovanni Croce und Johann Kuhnau. Dazu im Gegensatz stehen die hoffnungsvollen Texte von Andreas Hammerschmidts „Schaffe in mir Gott“ und Heinrich Schütz‘ „Herr, auf dich traue ich“. Weitere Komponisten des Konzertprogramms sind: Gottfried A. Homilius, Jan Sandström, Hugo Wolf, Maurice Duruflé, Felix Mendelssohn u.a.