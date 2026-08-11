Konzert des Akkordeon-Orchester e.V. Lauffen a.N.

Es erwartet Sie ein Abend mit musikalischem Feuerwerk für alle Sinne. Wir freuen uns auf Sie.
Info
Stadthalle Lauffen am Neckar Charlottenstraße 89, 74348 Lauffen am Neckar
Konzerte & Live-Musik
musikalisches Jahreskonzert zum Thema Broadway, Show, Musical....es ist für jeden was dabei
-
Stadthalle Lauffen am Neckar Charlottenstraße 89, 74348 Lauffen am Neckar
Es erwartet Sie ein Abend mit musikalischem Feuerwerk für alle Sinne. Wir freuen uns auf Sie.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH