Konzert des Chors "Open Doors"

Die Sänger*innen um Chorleiter Uli Dachtler am Piano werden Sie mit populären wie sakralen Songtiteln wie auch mit beeindruckenden Eigenkompositionen begeistern.

Das stimmgewaltige Ensemble beherrscht in scheinbarer Leichtigkeit die Bandbreite von sanft bis dynamisch; dazu nehmen klangstarke Solist*innen Sie mit auf eine wohltuende, musikalische Reise. '

Freuen Sie sich – wie bereits vor mehreren Jahren mit dem Veranstalter GROKUS – auf einen stimmungsvollen und teils emotionalen Konzert-Auftritt mit „Open Doors“.