Nach 2maliger Corona-Zwangspause treffen sich nun zum 12. Mal über 70 chorbegeisterte Sängerinnen und Sänger aus evangelischen Kirchengemeinden ganz Deutschlands zum Jahreswechsel im Wildbad.

Neben der Mitwirkung des Freizeitchores im Neujahrsgottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche um 17 Uhr freut sich die Chorgemeinschaft, die einstudierten Werke in einem Konzert am Ende der Freizeit vorzutragen.

Herzliche Einladung, am 3.1.2023 um 16 Uhr schöne Chormusik alter und neuer Meister zu genießen!