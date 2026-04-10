Konzert des Ensemble AKKORDEON AKZENTE

Dass Akkordeons mehr zu bieten haben als volkstümlichen Musik, beweisen die Spieler von AkkordeonAkzente schon seit über 20 Jahren.

Im Konzert erklingen neben Originalwerken für Akkordeonensemble von Stefan Hippe und Franz Reinl auch Kompositionen von Georges Bizet, Isaac Albéniz und Emil Nikolaus von Reznicek. Der musikalische Bogen reicht von österreichisch-deutscher Klassik bis zu spanisch-provençalischen Klängen.

2026 ist das Akkordeon das Musikinstrument des Jahres. Ein idealer Anlass, genauer hinzuhören und die Leidenschaft zu entdecken, mit der das Ensemble spielt. Lassen Sie sich überraschen – Hörgenuss garantiert!

Musikalischer Leiter: Hauke Seifert