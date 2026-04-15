Konzert des Fachbereichs Streichinstrumente

60 Jahre JMS!

Jubiläumskonzert des Fachbereichs Streichinstrumente

Der Fachbereich Streicher der Jugendmusikschule Leonberg gestaltet ein abwechslungsreiches Konzert mit Werken für gemischte Streicherbesetzungen vom Duo bis zum Kammerorchester, von den Jüngsten im Spielkreis bis zu den fortgeschrittenen Schüler/-innen im Kammerensemble wird die ganze Bandbreite der Streicherausbildung unserer Musikschule an diesem Abend zu erleben sein.