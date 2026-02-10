Konzert des Haller Sinfonieorchesters

Joaquín Rodrigo (1901–1999): Dos danzas españolas, suite para castañuelas y orquesta (1969)
Joaquín Rodrigo (1901–1999): Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta (1939)
Antonín Dvořák (1841–1904): American Suite A major op. 98 (1894)
Florence Price (1887–1953): Ethiopia’s Shadow in America (1932)
Solisten: Heike Voß (Castagnetten), Jona Aaron Steinmeyer (Gitarre)
Leitung: Susanne Kolb
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Kulturscheune der Freien Waldorfschule Schwäbisch Hall Teurerweg 2, 74523 Schwäbisch Hall
Kinder & Familie