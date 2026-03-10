Konzert des Haller Sinfonieorchesters

Kulturscheune der Freien Waldorfschule Schwäbisch Hall Teurerweg 2, 74523 Schwäbisch Hall

Joaquín Rodrigo (1901–1999): Dos danzas españolas, suite para castañuelas y orquesta (1969)

Joaquín Rodrigo (1901–1999): Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta (1939)

Antonín Dvořák (1841–1904): American Suite A major op. 98 (1894)

Florence Price (1887–1953): Ethiopia’s Shadow in America (1932)

Solisten: Heike Voß (Castagnetten), Jona Aaron Steinmeyer (Gitarre)

Leitung: Susanne Kolb

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Kulturscheune der Freien Waldorfschule Schwäbisch Hall Teurerweg 2, 74523 Schwäbisch Hall
Konzerte & Live-Musik

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