Konzert des Kreisorchesters Ansbach

Abwechslungsreiche symphonische Blasmusik mit dem Projektorchester des Kreisverbandes Ansbach des Nordbayerischen Musikbundes e.V..

In diesem Projektorchester erarbeiten knapp 70 Musikerinnen und Musiker aus zahlreichen Blaskapellen und Musikvereinen des Landkreises Ansbach ein abwechslungsreiches Programm, das bei zwei Konzerten in Herrieden und Rothenburg zu hören sein wird.

Dieses Mal stehen unter anderem die Generations Fanfare, An der schönen blauen Donau, Cry of the last Unicorn und Moment for Morricone auf dem Programm.