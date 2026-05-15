Konzert des Landesblasorchesters Baden-Württemberg (LBO)

Das Landesblasorchester Baden-Württemberg (LBO), das Auswahlorchester des Blasmusikverbands Baden-Württemberg e.V., gastiert in seinem musikalischen Heimatort Plochingen.

Die 85 Musikerinnen und Musiker präsentieren sinfonische Blasmusik auf höchstem Niveau mit Werken von Philip Sparke, Johan de Meij, Jules Strens und Serge Lancen. Höhepunkt des Abends ist die Aufführung von "Drei-Klänge der Heimat" des 22-jährigen Frederik Abel, Gewinner des Kompositionswettbewerbs Donaueschingen 2.0. Ein vielseitiges Programm, das die ganze Bandbreite sinfonischer Blasmusik zeigt.