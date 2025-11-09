Konzert des Landesjugendorchester Baden-Württemberg

Konzert im Rahmen der Feierlichkeiten zu 70 Jahren Tübinger Musikschule.

Wolfgang Amadeus Mozart - Konzert für Flöte und Harfe C-Dur

Anton Bruckner - Sinfonie Nr. 4 "Romantische"

Dirigent: Christoph Altstaedt

Solistinnen: Amerie Schlösser (Harfe), Elena La Deur (Flöte)

Das Landesjugendorchester Baden-Württemberg auf Herbsttournee: Bereits seit 1972 begeistert das Landesjugendorchester (LJO) mit jugendlicher Spielfreude, mitreißenden Interpretationen und einer hohen künstlerischen Qualität, Publikum und Kritiker gleichermaßen. Das LJO versammelt die besten musikalischen Nachwuchstalente des Bundeslandes zwischen 13 und 20 Jahren und zählt zu den bedeutendsten Maßnahmen musikalischer Spitzenförderung auf Landesebene. Zweimal im Jahr kommen die jungen Musikerinnen und Musiker aus allen Teilen Baden-Württembergs zusammen, um mit international renommierten Dirigenten und Solisten anspruchsvolle Werke der Orchesterliteratur einzustudieren und das gemeinsam Erprobte in der anschließenden Konzerttournee einem breiten Publikum zu präsentieren.