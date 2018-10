Konzert des Landesjugendorchesters BW

Landesjugendorchester Baden-Württemberg gastiert in Göppingen

Als Gast der Jugendmusikschule und zum Abschluss seiner diesjährigen Herbstarbeitsphase konzertiert am Donnerstag, 08. November 2018, 19.00 Uhr, das Landesjugendorchester Baden-Württemberg in der Stadthalle Göppingen.

Im Mittelpunkt des Programms steht die 5. Sinfonie cis-Moll von Gustav Mahler. Zudem erklingt die Komposition „Atmosphères für großes Orchester“ von György Ligeti. Die Leitung hat der Dirigent Johannes Klumpp.

Das Landesjugendorchester Baden-Württemberg wurde 1972 gegründet und stellt die bedeutendste Fördermaßnahme für die musikalische Nachwuchsgeneration auf Landesebene dar. Viele Mitglieder des Landesjugendorchesters sind Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“. Haben die jungen Musikerinnen und Musiker das Probespiel bestanden, erhalten sie die Möglichkeit, während der Orchester-Arbeitsphasen mit renommierten Dirigenten und Solisten zusammenzuarbeiten. Den Abschluss jeder Probephase bilden Konzerte in Baden-Württemberg, in anderen Bundesländern oder im Ausland sowie in Rundfunk und Fernsehen. Regelmäßig ist das Landesjugendorchester in Göppingen zu Gast.

Der in Stuttgart geborene Dirigent Johannes Klumpp wurde u.a. bei Nicolás Pasquet und Gunter Kahlert an der Musikhochschule Weimar ausgebildet. Erstmals machte er beim Dirigentenwettbewerb Besançon international auf sich aufmerksam. Es folgten Auszeichnungen beim Deutschen Hochschulwettbewerb „in memoriam Herbert von Karajan“, bei dem er sowohl mit dem Ersten als auch einem Sonderpreis geehrt wurde, sowie 2011 beim Deutschen Dirigentenwettbewerb. Meisterkurse bei namhaften Dirigenten wie Kurt Masur und Gennady Rozhdestvensky rundeten seine künstlerische Ausbildung ab. Eine rege Konzerttätigkeit führt Johannes Klumpp zu renommierten Orchestern, darunter das Konzerthausorchester Berlin, die Düsseldorfer Symphoniker, die Dresdner Philharmonie, das WDR Funkhausorchester Köln, das Staatsorchester Stuttgart, die Münchener, Stuttgarter und Nürnberger Sinfoniker sowie das Russian Philharmonic Orchestra. Seit einigen Jahren arbeitet Johannes Klumpp als Chefdirigent und Künstlerischer Leiter mit dem Folkwang Kammerorchester Essen.