Konzert des Musikverein Rommelshausen

Rund um das Motto "Helden und Legenden" spannen die Musiker des Musikverein Rommelshausen ein unterhaltsames Konzertprogramm. Von Robin Hood über Mozart bis zu Biene Maja.

Am 1. Februar lädt der Musikverein Rommelshausen zu einem besonderen musikalischen Abend ein: Unter dem Motto „Helden und Legenden“ präsentiert das Orchester ein Programm, das große Geschichten, ikonische Figuren und unvergessliche Momente aus Film, Fernsehen und Musik lebendig werden lässt.

So entführt das Orchester das Publikum in die sagenumwobenen Wälder Englands – mit der imposanten Filmmusik zu „Robin Hood“, bekannt aus dem Blockbuster mit Kevin Costner. Heldinnen und Helden der Gegenwart folgen, wenn in „The Heroes of the Marvel Universe“ die stärksten Superkräfte der Kinowelt musikalisch aufeinandertreffen.

Mit „Junior TV-Hits“ dürfen sich die Zuhörerinnen und Zuhörer auf eine charmante Reise in die Kindheit freuen: Pippi Langstrumpf, Tom und Jerry sowie Die Biene Maja sorgen für ein nostalgisches Lächeln und beste Laune. Emotionale Tiefe bringt das bewegende „Go the Distance“ aus Disneys Herkules, ein Stück über Mut, Ausdauer und den Weg zur eigenen Stärke.

Ein weiterer Höhepunkt ist „Musik ist Trumpf“, eine Hommage an große TV-Moderatoren-Legenden, deren Shows ganze Generationen prägten. Mit „Apollo 11“ hebt das Orchester anschließend musikalisch in den Weltraum ab und erinnert an eines der größten Menschheitsabenteuer: die erste Mondlandung.

Nicht fehlen dürfen musikalische Legenden: „The Magic of Mozart“ bringt die geniale Leichtigkeit des großen Komponisten in den Konzertsaal, während „Holding Out for a Hero“ von Bonnie Tyler mitreißende Energie verspricht. Spirituell und kraftvoll wird es mit Auszügen aus dem Musical „Jesus Christ Superstar“. Auch The King Elvis darf im Programm nicht fehlen. „Can't Help Falling in Love“ wird als gefühlvolles Saxophon-Solo zum Schwelgen einladen.

Der Musikverein Rommelshausen präsentiert ein facettenreiches Programm, das Heldentum in all seinen Formen feiert – mutig, humorvoll, historisch, musikalisch. Ein Konzert, das berührt, begeistert und Erinnerungen wachruft.

Ein Abend voller Helden und Legenden!