Konzert des North Star Boys’ Choir

Der North Star Boys´Choir ist ein international anerkannter Knabenchor.

Gewinner zweier Medaillen (einer silbernen und bronzenen in den Kategorien „Childrens‘ Choirs“ und „Barbershop“) bei den World Choir Games, Cincinnati, 2012, in dem Champions Wettbewerb, und Gewinner des „International Cruise Festival Overall Grand Choral Sweepstakes Award“ (2017). Der junge North Star Boys’ Choir, erst im November, 2011, gegründet, beindruckt den Zuhörer mit seinem schönen, klaren und transparenten Stimmklang. Der Chor hat bereits drei Konzerttourneen durch verschiedene Länder Europas unternommen.

Juni/Juli 2013 veranstaltete der North Star Boys’ Choir Konzerte in Italien, (wo er unter anderem in der Basilica San Marco, Venedig eine Messe musikalisch umrahmte, sowie in der Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura in Rom), in Deutschland und Österreich. Juni/Juli 2016 und 2019 unternahm der North Star Boys’ Choir eine Konzerttournee durch die Schweiz, Österreich und Deutschland. Der Chor pflegt das klassische Repertoire eines Knabenchores. Die große Spannweite reicht vom 4. Jahrhundert bis zur heutigen Zeit mit Schwerpunkt auf die barocke Epoch. Außerdem singt der North Star Boys’ Choir Spirituals, Barbershop und Volkslieder aus der ganzen Welt.

Der North Star Boys‘ Choir, bestehend aus 17 Jungen zwischen 9 und 15 Jahren und 14 jungen Männerstimmen.