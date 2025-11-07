Konzert des Oratorienchors Ellwangen

Weihnachtsoratorium für Kinder

Evangelische Stadtkirche Ellwangen Marktplatz 5, 73749 Ellwangen

Der Musiker Michael Gusenbauer erzählt Bachs Weihnachtsoratorium neu für Kinder:

„Vor ziemlich langer Zeit hat ein Komponist, also jemand, der Musik schreibt, sich so über das Christkind gefreut, dass er uns die Geschichte noch einmal in seiner Musik erzählen wollte. Und diese Musik ist so wunderschön, dass man sie heute noch oft zu Weihnachten spielt. Die Geschichte beginnt auf einem Feld, in der Nacht ….“.

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr werden Michael Gusenbauer und der Oratorienchor Ellwangen auch in diesem Jahr die kindgerecht aufbereitete Kurzversion des Weihnachtsoratoriums ihrem jungen Publikum nahebringen.

