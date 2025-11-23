Konzert des Pera-Ensembles

Das Abendkonzert „FEMINA. Music for the one God“ des Klassik-Echopreisträgers Pera-Ensemble bildet den Abschluss des interreligiösen Tages.

Es widmet sich sakraler Musik aus Judentum, Christentum und Islam. Frühe hebräische und byzantinische Gesänge, arabische und europäische Musik des Mittelalters und sakrale Musik des Barockzeitalters bilden den Kern des Programms.

Hier stehen außergewöhnliche Frauen im Vordergrund: Ob Eva, die Ur-Mütter in der Thora, Maria, Maria Magdalena, Sara oder Fatima. Diese Frauen inspirierten und inspirieren Dichter, Komponisten und natürlich auch Maler und Bildhauer bis heute. Im Anschluss gibt es ein Kurzinterview mit Herrn Mehmet Yeşilçay geführt von Prof. Dr. Ottmar Schneck.