Konzert mit dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn (WKO)

Meisterwerke des 17. und 18. Jahrhunderts – mit dem WKO und Gábor Boldoczki.

Ein Fest für Liebhaber der barocken Musik: Dieses Konzertprogramm vereint ikonische Werke bedeutender Komponisten des Hoch- und Spätbarocks in einem Abend voller musikalischer Raffinesse, klanglicher Vielfalt und virtuoser Glanzlichter. Das Württembergische Kammerorchester Heilbronn musiziert gemeinsam mit dem international renommierten Trompeter Gábor Boldoczki.

Zum Auftakt erklingt Arcangelo Corellis Concerto Grosso in g-Moll, op. 6 Nr. 8, auch bekannt als das berühmte „Weihnachtskonzert“. Mit seinen zarten pastoralen Klängen, rhythmischer Eleganz und melodischer Wärme gilt es als Inbegriff barocker Festlichkeit.

Sodann folgt mit dem strahlenden Trompetenkonzert in D-Dur von Giuseppe Torelli, ein Meilenstein der Trompetenliteratur, das technische Brillanz mit kantabler Ausdrucksstärke verbindet. In ähnlicher Weise beeindruckt die Be­arbeitung von Alessandro Marcellos Oboenkonzert in c-Moll, das in seiner Version für Trompete durch kraftvolle Linien und das tief emotionale Adagio eine neue Klangfarbe erhält.

Die Violine in den Mittelpunkt rückt Antonio Vivaldis Violinkonzert in D-Dur „Grosso Mogul“. Das Werk ist reich an virtuosen Passagen, harmonischer Raffinesse und dramatischen Kontrasten – ein musikalisches Abenteuer zwi­schen italienischer Oper und solistischer Extravaganz.

Nach dem eleganten Concerto Grosso in c-Moll, op. 1 Nr. 11 von Pietro Lo-catelli, das barocke Tanzsätze mit expressiven Momenten vereint bilden zwei weitere Werke von Vivaldi den Konzertabschluss: das frische und schwung­volle Violinkonzert in C-Dur, RV 190 sowie das lyrische Konzert in F-Dur, RV 93, ursprünglich für Laute geschrieben und in diesem Konzert in einer außer­gewöhnlichen Fassung für Flügelhorn zu erleben.

Ein Abend voller musikalischer Entdeckungen, barocker Klangpracht und stil­voller Virtuosität – zeitlos, lebendig und inspirierend.

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