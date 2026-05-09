Konzert: Die Liga Der Gewöhnlichen Gentlemen

Deutschlandweit sind sie inzwischen schon eine ziemlich große Nummer.

Fast überall sind die Konzertsäle und Clubs ausverkauft, Auftritte beim „ZDF Magazin Royal“ werden cool-schmissig über die Bühne gebracht, das jüngste Album „Egg Benedict“ schneit in die deutsche Longplayer-Hitparade rein und Jan Böhmermann intoniert bei „Inas Nacht“ den Liga-Ohrwurm „Es ist nett, nett zu sein“. Songs der Band landen regelmäßig auf der Fidi & Bumsi Playlist von Olli Schulz und eben Jan Böhmermann.

Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen, vulgo DLDGG, 2012 aus den Ruinen der verblichenen Superpunk entstanden, besticht auf ihren nun sieben regulären Alben (+ einer Best-of) mit ihrer Version von Popmusik, an der sie mit einer erfrischenden Sturheit festhält. Beherzt setzen sie sich seitdem zwischen alle Stühle. Beseelt von der Idee des ursprünglichen Punk (man muss kein Virtuose sein, um tolle Musik zu machen), veröffentlichen sie seit Jahren großartige Popsongs, stark beeinflusst von den drei großen „M“s (Madness, Motown, Modern Lovers). Mit einer herzerfrischenden Kompromisslosigkeit umarmen und zementieren sie ihren Außenseiterstatus gleichermaßen.

Einlass ab 19 Uhr, Konzertbeginn um 21 Uhr