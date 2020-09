Konzert Duo LachezarKostov und Viktor Valkov

Das Duo LachezarKostov (Violoncello) und Viktor Valkov (Klavier) spielt an diesem Abend alle 5 Cello-Sonaten von Ludwig van Beethoven (1770 – 1827).

Beide Künstler lernten sich während ihrer Studienzeit an der Vladiguerov-Musikakademie Sofia kennen und beide gingen zu weiterführenden Studien nach Amerika. Kostov absolvierte die Yale University, Valkov die Juilliard School. Jeder gewann auf seinem Instrument etliche internationale Preise. Gemeinsam als Duo musizieren sie seit über 15 Jahren, intensiviert durch ihre Dissertationsarbeiten an der Rice University, Houston/Texas. Durch die örtliche Nähe und die rege Konzerttätigkeit sind die beiden bestens auf einander eingespielt.

Neben zahlreichen Auftritten in den USA konzertierte das Duo bereits vier Mal in der New Yorker Carnegie Hall. 2014 absolvierte das Duo eine erfolg-reiche Japan-Tournee mit 5 Auftritten. Ab 2010 bis heute erfolgten ein Du-zend Auftritte in größeren Städten Deutschlands. Der Südkurier (Nov. 2012) schwärmte: „Virtuos im perfekten Zusammenspiel“, die Rhein-Neckar-Zeitung (Feb. 2015) titelte: „Betörendes Virtuosentum“, das Haller Tagblatt (Nov. 2016): „Atemberaubende Kammermusik“, die Segeberger Zeitung (Okt. 2018): „Meisterliches Duo“.

2011 erschien bei NAXOS ihre erste CD mit sämtlichen Cello-Werken von Roslavets, eine zweite CD „Transcriptions&Paraphrases“ erschien 2015 bei Parma Rec. Etliche Video-Mitschnitte sind in Youtube gestellt.

Beim renommierten Liszt-Garrison-Kammermusikwettbewerb in Baltimore 2011 errang das Duo nicht nur den ersten Preis für Duos, sondern auch den Gesamtpreis des Wettbewerbs.