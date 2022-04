Konzert "Duo Pitros"

Eine selten zu hörende jedoch betörende Instrumenten-Kombination erwartet die Besucher dieses Konzertes. Mit warmem Ton, herrlichem Legato und strahlenden Trompetenklängen entführt sie Luigi Santo in wunderbaren Arrangements von Werken Johann Sebastian Bachs über Astor Piazolla bis hin in zu George Gershwins Rhapsody in Blue.

Mal orchestral, mal kammermusikalisch, jedoch immer im gleichen Atem wird er von seiner kongenialen Partnerin Daniela Gentile am Flügel begleitet.