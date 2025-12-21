Konzert: Earscratcher: Dave Rempis / Elisabeth Harnik / Fred Lonberg-Holm / Tim Daisy

Earscratcher mit Dave Rempis am Saxophon, Elisabeth Harnik am Klavier, Fred Lonberg-Holm am (elektrischen) Cello und Tim Daisy am Schlagzeug.

Eine wunderbare, sehr vielversprechende Besetzung, die zeigt, zu welchem Formen- und Farbenreichtum die aus Free Jazz entwickelte Improvisierte Musik unserer Tage gereift ist.

Ihre letzte Platte „präsentiert eine Band, deren Tannine sich zu rubinroten Tönen gemildert haben, gesättigt mit erdigen Tabak- und Ledertönen … Das heißt allerdings nicht, dass diese Platte den glatten Schimmer einer ECM-Veröffentlichung teilt. Weit gefehlt. Die Band hat glücklicherweise noch alle Zähne. Aber sie weiß, wann sie knurren, wann sie beißen und wann sie schnurren muss. Und sie verpacken diese Energiewirbel nun in Passagen von unverhohlener Melodik, tiefer Klangfarbenforschung und nachdenklicher formaler Entwicklung.

Manchmal kann sich das Ergebnis fast ätherisch anfühlen, wenn ferne Klavierwellen nachts über ein Tal herüberwehen und den silbrigen Mond der oberen Teiltöne hervorheben, der in einem langen Altton verborgen ist. Oder wenn geflüsterte Schlagzeugwasserfälle sich langsam über die holzigen Tiefen eines gestrichenen Cellos ergießen. Diese unendlichen Details füllen nun die breiten Strukturen aus, an denen die Band ihre Improvisationen aufhängt, und vervollständigen eine ganzheitliche Architektur, die diesen vier Musikern einzigartig ist.

Drei Lieblingsmusiker und eine Lieblingspianistin: da kann es nur eins geben: Auf keinen Fall verpassen!