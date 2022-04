The Whiffs (Power Pop/Kansas City)

Zwei Jahre in Planung und nun endlich greifbar nah: The Whiffs kommen nach Heidelberg!

Nicht wie ursprünglich geplant ins Schmitthelm, sondern in die Villa Nachttanz, welche den vor dem Aus in der Hans-Bunte geplanten Konzerten dankenswerterweise Exil gewährt hat. Wie nice ist das denn?

Jetzt kann also nix mehr schief gehen, kommt am 1. Mai in die Villa, genießt den Nachmittag bei hervorragendem Wetter, einem Drink und guter Musik bevor es am Abend mit Live Musik endlich wieder losgeht.

Los geht es mit den City Boys, den verschrobenen Power Slackern aus dem Schmitti, bevor die Power Pop Perfektionisten aus Kansas City eure Herzen erobern, brechen, nochmal von vorn!

Zutritt nur mit tagesaktuellem negativen Test (1G).