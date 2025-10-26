Konzert Electric Pan

"Electric Pan", die es seit Anfang letzten Jahres in dieser Besetzung gibt, waren in Heidenheim bisher noch nicht zusammen zu hören.

noch nicht zusammen zu hören.

Beide sind hier aber keine Unbekannten.

Frederic Marquardt hat schon viel in Heidenheim gespielt, meistens in Orchestern oder in kleineren kammermusikalischen Besetzungen.

Als Schlagzeuger war er mehrere Jahre lang in der Cappella Aquileia aktiv, außerdem in anderen Besetzungen der Heidenheimer Opernfestspiele.

Matthias Kehrle war in Heidenheim schon oft mit diversen Bands zu hören: Zott bmx, Archiv Nagel,The Flowers und mehr.

Dadurch dass beide verschiedene Instrumente spielen, treffen in dem Projekt "Electric Pan" sehr unterschiedliche Ansätze und Stile in einer spannenden, einzigartigen Zusammenstellung aus elektronischen und akustischen Instrumenten aufeinander und erschaffen damit eigene Klangwelten.

Von sanften und harmonischen Melodien, erzeugt von zwei Handpans in Kombination mit E-Bass, bis zu tanzbaren Rhythmen vom Drumset mit modularen Synthesizern.