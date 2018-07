Konzert "Erinnerungen an Alexandra"

Unter dem Motto „Lieder der russischen Seele – Erinnerungen an Alexandra“ präsentieren die Ural Kosaken gemeinsam mit Frau Lotsch und dem Frauenchor eine musikalische Reise in das letzte Jahrhundert mit Liedern, traditionellen Volksweisen aus Russland als Hommage an die unvergessene Chansonsängerin Alexandra!

Der weltberühmte Ural Kosaken Chor, der auf eine mehr als 90jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken kann, begeistert sein internationales Publikum mit Können, Perfektion und ehrlicher Vortragsweise. Neben den beliebten Klassikern wie „Abendglocken“ und „Wolgaschlepper“ fasziniert und begeistert der Ural Kosaken Chor seine Zuhörerschaft immer wieder aufs Neue. Zu den Solisten des wohl ältesten Vertreters aller Kosakenchöre zählten der weltberühmte Bass Ivan Rebroff und der charismatische Bariton Alexander Skovitan (Sohn der unvergessenen deutschen Sängerin Alexandra).