Konzert Exklusiv bietet erste Einblicke in die neue Spielzeit, musikalisch und im Gespräch. Die Matinee im Opernhaus moderiert Chefdramaturg Ingo Gerlach.

Mit ihm im Gespräch sind Casting-Direktor Boris Ignatov, Konzertdramaturgin Barbara Eckle, Elena Tzavara, Leiterin der Jungen Oper im Nord und selbstverständlich Generalmusikdirektor Cornelius Meister, der auch einige Klangbeispiele am Klavier zum Besten geben wird. Eine musikalische und inhaltliche Reise durch die Konzertsaison 2019/20, von Mozart bis zur Uraufführung, vom intimen Liedkonzert bis zur großformatigen Mahler-Sinfonie. Mitglieder des Staatsorchesters und des Ensembles der Staatsoper werden außerdem kleine musikalische Kostproben geben.

Dauer 60 min

Der Eintritt ist frei. Kostenlose Platzkarten erhalten Sie ab Di, 26. März 2019 beim telefonischen Kartenservice unter +49 (0) 711 20 20 90, in unserer Theaterkasse in der Theaterpassage, oder per E-Mail unter tickets@staatstheater-stuttgart.de. Die Zahl der Sitzplätze ist begrenzt, Sie bekommen jedoch pro Abonnement bis zu zwei kostenlose Eintrittskarten. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Abonnement-Nummer anzugeben.