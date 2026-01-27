Die Nussknacker-Suite eignet sich hervorragend für ein Schülerkonzert!

Viele bekannte Melodien, die in Film und Fernsehen genutzt wurden, finden sich in dieser Musik.

Im Klassenverband lernen die Schülerinnen und Schüler aus Stadt und Landkreis Ansbach klassische Musik kennen und werden durch Susanne Hoch optimal durch das Konzert geführt. Im Vorfeld erhalten alle angemeldeten Schulen lehrplangerechtes Vorbereitungsmaterial, damit die Lehrkräfte ihre Schützlinge ohne viel Aufwand auf den Konzertbesuch vorbereiten können.

Und wer weiß? Vielleicht hat der eine oder andere junge Mensch ein Aha-Erlebnis!

Nürnberger Symphoniker

Leonhard Kreutzmann (Leitung)

Susanne Hoch (Konzept und Moderation)

Konzert für die Mittelstufe

Pjiotr Tschaikowski: Nussknacker-Suite

19.3.2026

10.15 Uhr für Förder- und Mittelschule

11.45 Uhr für Realschule und Gymnasium

Onoldiasaal