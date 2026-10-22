Konzert: Fernweh Ensemble

L’appel de loin – Der Ruf aus der Ferne

Fernweh lädt zu einer musikalischen Reise durch verschiedene Länder, Kulturen und Klangwelten ein. Chanson trifft auf orientalische Klänge, Jazz auf Bossa Nova, Folk auf Pop und lateinamerikanische Rhythmen. Die Stücke erzählen von Aufbruch, Freiheit, Begegnung, Liebe und Sehnsucht – von der Ferne, die uns ruft, und von dem, was Menschen über Grenzen hinweg verbindet.

Ein vielseitiges Konzertprogramm zwischen heiteren und melancholischen Momenten, bekannten Melodien und musikalischen Entdeckungen.

Musikerinnen & Musiker

Mit ihrer außergewöhnlichen Besetzung – Pia Sophie Stahl (Gesang, Horn, Trompete, Gitarre), Alina Klotz (Violine, Gesang, Ukulele), Maria Wunder (Klarinette, Bassklarinette), Leonie Hauchler (Klavier, Gesang, Viola), Felix Härer (Violoncello) und Joshua Heißwolf (Schlagzeug, Bass, Gitarre) – erschaffen die sechs Musikerinnen und Musiker des Ensembles "Fernweh" eigene Arrangements, die den Zuhörenden vertraute, wie unbekannte Melodien vielfältiger Musikstile darbieten.