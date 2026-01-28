Konzert: Forever Queen

FOREVER QUEEN bringt die größten Hits von Queen in einer Live-Show auf die Bühne – mit Leidenschaft, Energie und beeindruckender Authentizität.

Von mitreißenden Klassikern wie "We Will Rock You", "Bohemian Rhapsody" und "We Are The Champions" bis hin zu gefühlvollen Balladen wie "Who Wants To Live Forever" oder "Love Of My Life".

Queen Alive zollt der Musiklegende Tribut – mit einem herausragenden Ensemble, einem charismatischen Lead-Sänger und einer Bühnenshow der Extraklasse.

Lichtdesign, Sound und große Videoprojektionen sorgen für ein multimediales Konzerterlebnis.

Ein besonderer Gänsehautmoment erwartet Sie mit dem legendären Duett Barcelona, dargeboten von Giuseppe Ravazzolo und der gefeierten Sopranistin Verena te Best –eine bewegende Hommage an Freddie Mercury und Montserrat Caballé.

Ensemble: