Konzert am Freitag dem 05,04.24 von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr im Restaurant Zur Rosenbrücke in Sinsheim-Rohrbach - Harry Seyberth Tenor-Saxophon-Live

Das Restaurant Zur Rosenbrücke in Sinsheim-Rohrbach lädt zum Konzert.

Am Freitag dem 05.04.24 erleben Sie live Tenor-Saxophon gespielt von Harry Seyberth ab 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr. Das neue Programmes 2024 besteht aus bekannten Jazz, Blues, und Pop Songs und ist mit viel Liebe zusammengestellt. "Ich freue mich sehr auf diesen Abend in der tollen neuen Lokation beim Sportplatz in Rohrbach" so Harry. Auch Engin der Wirt kann es kaum erwarten, seine Gäste wieder einmal mit leckersten Speisen der regionalen Kücke verwöhnen zu dürfen.Seine Worte ...-"Ich freue mich ebenso sehr auf diesen Abend".

Eine tolle Atmosphäre in dem neuen Gebäude ist garantiert, darum empfiehlt sich eine Platzreservierung. Immer wieder schafft der warme harmonische Sound des Tenorsaxophon eine tolle Stimmung die zum Träumen einlädt. Sicher trifft man hierbei auch wieder auf lang vermisste Freunde und Bekannte, wie das bei Konzerten von Harry üblich ist. Weitere Terrassenkonzerte, im Restaurant Rosenbrücke open air im Sommer, sind in der Planung.