Gabriel Moreno (UK/GIB) & The Quivering Poets Live

Gabriel Moreno ist ein gibraltarischer Singer‐Songwriter und Dichter. Nach Aufenthalten in Südamerika, Italien, Norwegen und den USA lebt er derzeit in London, England. Moreno, der auch als Dichter tätig ist, wird mit seinem mediterranen alternativen Folk mit lyrischen Songwritern wie Leonard Cohen, Bill Callahan und Georges Brassens verglichen.

2022 war ein bahnbrechendes Jahr für Gabriel. In diesem Jahr erschien sein viertes Album “The Year of the Rat”, das landesweit im BBC Radio gespielt wurde und in der britischen Presse gute Kritiken erhielt. Mit seiner Band “The Quivering Poets” unternahm er eine ausgedehnte Tournee durch das Vereinigte Königreich, bei der er auf großen Festivals wie Wilderness, The Great British Folk Festival und Purbeck Valley Folk Festival auftrat. In diesem Jahr wurde ihm auch der Titel des Kulturbotschafters von Gibraltar verliehen.