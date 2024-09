Konzert: Gaffa & Oxxon

GAFFA – Punkrock aus Stuttgart/Plochingen

Trotz mancher Rückschläge und dem fortgeschrittenen Alter sind die GAFFA`nten noch lange nicht bereit ihre Herzensangelegenheit kampflos an den Nagel zu hängen. Geerdet im Alltag, belächelt von den Nachbarn, gehen sie unbeirrt ihrem musikalischen Anliegen nach und das in der derzeit besten Live-Besetzung seit Bestehen der Band. Textlich am Puls der Zeit, mit Vollgas, einer Portion Selbstironie und Sarkasmus, stets mit einem Augenzwinkern und ohne Rücksicht auf die eigene Unversehrtheit, zaubern die fünf Herren den Punkliebhaber:innen ein Lächeln auf die Lippen und den Stock aus dem Arsch. Wer die fünf Geschwister im Geiste nicht live erleben will, muss schon Querdenker, Blöd oder noch schlimmeres sein!

Die Punkrockband OXXON aus Stuttgart wurde 1995 von Sänger und Gitarrist Ralf Lisson gegründet.

Seitdem haben sich15 Musiker die Instrumente in die Hand gegeben. Die Musik ist demPunkrock oder dreckigen Rock’n’Roll zuzuordnen. Die Band spielte von Beginn an vorwiegend Eigenkompositionen, die allesamt in Eigenregie veröffentlicht wurden.

Unzählige Konzerte führten die Band quer durch Europa. Dabei teilte man sich Bühnen mit Bands wie Donots, Spermbirds, Sonny Vincent, Turbo Acs, oder den Lurkers.

Was als Punkrock Trio begann, ist nun seit 15 Jahren als Quartett in klassischer Rock’n’Roll Besetzung unterwegs, immer noch nicht müde, immer noch nicht leise, und immer noch bereit, die Welt zu erobern, ohne sich anzupassen, und ohne sich einer Mode zu unterwerfen.

Hierbei ist der Band keine Bühne zu klein, und keine Bühne zu groß.

OXXON sind eine Band, die es versteht, ihr Publikum zu begeistern, und den Spaß am Rock’n’Roll zu transportieren. Weil sie es nicht anders kann.

aktuelle Besetzung:

Ralf – guitar / vocals

Brösel – bass / backing vocals

Guido – drums

Sascha – lead guitar

Violet Bombs

können leider doch nicht