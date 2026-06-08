Konzert Gambelin ?all?improvviso? im Diözesanmuseum

Das Diözesanmuseum lädt am Samstag, 11. Juli um 19 Uhr zum Konzert Gambelin „all’improvviso“ von Christian Elin und Anna Zimre ein.

Freuen Sie sich auf zwei Instrumente, die sich musikgeschichtlich nie begegnet sind: die Bassklarinette und die Viola da Gamba. Zwei musikalische Stile, zwischen denen vier Jahrhunderte Musikgeschichte liegen: Renaissance- bzw. Barockmusik trifft auf Jazz und Moderne. Es erwartet Sie ein Konzert wie ein Sog, ein Eintauchen in eine Klangwelt, die mit Stilen nicht mehr ausreichend beschrieben werden kann.

Erleben Sie die Musik der großen Gambenmeister der Renaissance- und Barockzeit vollkommen neu: Ein Konzert wie ein Film, der die Zeit vergessen lässt.