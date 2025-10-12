Konzert - Giant Sand (US/DK)

Neun Jahre nach ihrer letzten Zusammenarbeit kehren Howe Gelb und seine dänischen Musikerfreunde zurück, um dort weiterzumachen, wo sie nach ihrer Glastonbury-Show im Jahr 2015 aufgehört haben. Dabei spiegeln sie den Geist ihres gefeierten Albums „All Over the Map“ aus dem Jahr 2004 wider - genau jene Platte, die dem Sound von Giant Sand neue Energie verlieh.

Seitdem haben sich Peter Dombernowsky, Anders Pedersen, Thøger T. Lund und Nikolaj Heyman als zuverlässige Begleitmusiker von Künstlern wie Mark Lanegan, M. Ward und Jolie Holland einen Namen gemacht. Ihre eigene Band, The DeSoto Caucus, entwickelte sich von einem Nebenprojekt zu einem angesehenen Ort für Songwriting und Live-Auftritte.