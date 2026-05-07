Konzert mit Händels Alexanderfest

Am Sonntag, den 5. Juli 2026, findet um 19 Uhr ein gemeinsames Konzert des Philharmonischen Chores Heilbronn und der Lutherkantorei Bad Harzburg in der Kilianskirche statt. Unter der Leitung der Dirigenten Till Drömann und Karsten Krüger führen beide Chöre zusammen mit Judith Wiesebrock (Sopran), Dustin Drosdziok (Tenor), Timothy Sharp (Bass), Andreas Benz (Truhenorgel) und der Kammerphilharmonie Karlsruhe das „Alexanderfest“ von Georg Friedrich Händel auf.

Eintrittskarten gibt es in der Tourist-Information Heilbronn, Kaiserstraße sowie an der Abendkasse. Weitere Informationen sind über das Internet www.philharmonischer-chor-heilbronn.de erhältlich.