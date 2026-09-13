Konzert: Hasa ? Space-Pop aus der schwäbischen Galaxie

Den neugedachten Sound der 70er Jahre mit dem zuweilen zärtlich klingenden Schwäbisch kombinieren – geht das?

Und wie das geht. Zumindest, wenn man wie Heiners All-Star-Attraktion, kurz: HASA, so herausfordernd lässig zusammenwachsen lässt, was bislang niemand zusammendachte. Entsprechend verschmelzen tanzbarer Jazz, Rock, Blues, Reggae und Funk mit Lyrics im Dialekt, die in ihrer lautmalerischen Verspieltheit tatsächlich häufig wie Gedichte wirken, mal dadaistisch, mal aus dem prallen Leben gegriffen.