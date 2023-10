Konzert "Herbstleben – Lebensherbst"

Der Herbst ist von einem besonderen Stimmungsreichtum. Melancholie, Trübsal, aber auch fahle Schönheit, die Erinnerung an das Gewesene. Für die Kirche ist es die Zeit, den Verstorbenen zu gedenken, an die Sterblichkeit des Menschen zu erinnern und einen Ausblick zu wagen auf ein ewiges Leben. In A-Cappella-Werken von Heinrich Schütz, Johannes Brahms, Charles Hubert Hastings Parry, Hugo Distler u. a. wird diesen lebhaften Herbst-Stimmungen nachgespürt. Der 2023 gegründete Kammerchor "Camerata Lutherana" musiziert unter der Leitung von Manuel Knoll.