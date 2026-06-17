Konzert-Highlight in Ottenhofen: Tonart & Klangfarben

Wenn zwei Chöre die Kirche zum klingen bringen Gospels, Afrika-Vibes und irischer Schwung am Petersberg – Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr legen die Chöre „Tonart“ und „Klangfarben“ noch eine Schippe drauf!

Am Sonntag, den 26. Juli 2026, verwandelt sich die Kirche St. Gumbertus und Urban in Ottenhofen ab 19:00 Uhr in eine absolute Klangoase. Der Marktbergeler Chor „Tonart“ hat sich zum zweiten Mal die Kollegen von „Klangfarben“ aus Rothenburg ins Boot geholt.

Das Ergebnis? Ein unvergesslicher Abend unter der bewährten Leitung von Uschi Schuth (Bad Windsheim).

Was erwartet Sie?

Die Chöre singen nicht nur getrennt, sondern ziehen auch gemeinsam alle Register. Freuen Sie sich auf ein extrem vielfältiges Programm:

Mitreißende Gospels

Rhythmische afrikanische Musik

Melancholisch-schöne irische Klänge

Moderne deutschsprachige Lieder

Das Beste zum Schluss: Der Eintritt ist komplett kostenlos!

Wer die Chöre unterstützen möchte, darf am Ende aber natürlich gerne ein Scheinchen in die Spendenbox werfen.

Kommen Sie vorbei, bringen Sie Ihre Nachbarn mit und genießen Sie einen lauen Sommerabend voller Musik.

Wir freuen uns auf Sie!