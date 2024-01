Konzert mit dem Hohenheimer Sinfonieorchester: Karl Jenkins „Stabat Mater Adiemus Palladio“

Schon seit den 90er Jahren ist Jenkins mit seinen Kompositionen weltweit bekannt. Eines seiner berühmtesten Stücke ist „Adiemus“, das Jenkins 1994 für einen Webespot der Fluggesellschaft Delta Airlines komponiert hat und das daraufhin einen Siegeszug um die Welt angetreten hat.

Das lateinische STABAT MATER aus dem 12. Jahrhundert wurde von vielen Komponisten aller Epochen vertont. Die 20 einzelnen Strophen schildern das Leid der Gottesmutter Maria beim Anblick ihres Sohnes am Kreuz. Karl Jenkins hat dem liturgischen Stabat Mater weitere Texte in Sprachen hinzu gefügt, die zur Zeit Jesu gesprochen wurden (hebräisch, aramäisch, lateinisch und griechisch), aber auch Texte in „neuzeitlichem“ Englisch. Das Sinfonieorchester erweitert er um orientalische und arabische Instrumente und Klänge und schafft es so, nicht nur eine über alle Zeiten gültige Aussage, sondern auch seine Botschaft über alle kulturellen Grenzen hinweg zu verbreiten.

Karl Jenkins „Palladio“

Das Stück entstand 1993 als Fernsehwerbespot des Diamantenhändlers De Beers mit dem Titel „A Diamond Is Forever“. Jenkins machte daraus einen ersten Satz, dem fügte er noch zwei weitere Sätze hinzu, bis sein „Concerto grosso für Streichorchester“ fertig war.

Der Titel „Palladio“ ist nach dem Architekten Andrea Palladio aus Padua benannt, dessen Bauten die klassischen Ideale der Renaissance (Harmonie und Ordnung) verkörpern.

Sinfonieorchester der Universität Hohenheim

Seda Amir-Karayan, Alt

Solitude-Chor Stuttgart

Leitung: Klaus Breuninger

Liederhalle

Mozartsaal Berliner Platz 1-3

70174 Stuttgart

Der Eintritt beträgt 18 Euro.

Für für Schüler:innen, Studierende, Bundesfreiwilligendienst-, Wehrdienstleistende, Arbeitslose, Bonuscard-Inhabende gilt eine Ermäßigung von jeweils 5 Euro.

Kinder bis zur 4. Klasse frei

Karten sind erhältlich unter www.solitude-chor.de oder telefonsich unter 0711 / 82 08 69 98