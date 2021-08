A Summer Night's Dream - Shakespeare und die Musik

Mit dem Shakespeare-Theater als neue Spielstätte liegt auch eine musikalische Verbindung nahe, zumal der Sommernachtstraum seit Jahrhunderten zum Dauerbrenner auf den Bühnen zählt. Das Stück inspirierte auch zahlreiche Komponisten bis in die Neuzeit.

Das heutige Konzert bewegt sich allerdings um die Lebensdaten des Dichters (1564–1616) herum. So erklingen Werke seiner Zeitgenossen wie William Byrd und William Brade oder anonym überlieferte Musiken. Es geht um die Nachtigall, um Blumen und Gärten, in denen die Nymphen tanzen, oder ums Paradies, das Anthony Holborne verklanglichte. Das Stück hat auch Henry Purcell stimmungsvoll umgesetzt in seiner Oper The Fairy Queen.