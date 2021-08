Plomadeg - Musique celtique de Bretagne

Das Multiinstrumenten-Ensemble greift die Tradition der fahrenden Sänger und Musikanten in der Bretagne und Galicien auf, die von Dorf zu Dorf zogen und in ihren Liedern über besondere Begebenheiten aus dem Alltag der Menschen berichteten – heiter, bewegend und manchmal auch traurig. Neben wahren Geschichten finden sich auch erfundene Erzählungen sowie Tänze, die auch heute noch in der Bretagne von Jung und Alt auf dem traditionellen Tanzfest, dem „Fest Noz“, getanzt werden. Die authentischen Klänge passen perfekt in das Ambiente der Alten Kelter mitten in den Weinbergen des Brettachtals.