Départ - Nächster Halt: Nouvelle Chanson

Als „beste Swing-Chanson Band Deutschlands“ hochgelobt kommt das Quintett um die Französin Juliette Brousset jazzig, swingend und überaus lebendig daher. Ihre Musik macht einfach Spaß und ist stilistisch zwischen akustischen Chansons, Swing, Latin und Valse Musette verortet. Mit Witz und einer guten Prise französischen Esprits führt Juliette charmant durch das Programm, bei dem es um das Thema Aufbruch geht. „Mein ganzes Leben ist eine Reise. Seit ich meine Heimat im südlichen Elsass verlassen habe, hat mich vor allem die Musik an unzählige Orte auf der Welt geführt“, sagt die Sängerin, die vor allem für ihre glasklare Sopran-Stimme bekannt ist. Einflüsse aller Orte und aller Musiker verweben sich in ihren Stücken – und so manch traditionelles Chanson darf da auch nicht fehlen. Avec plaisir!