Christoph Soldan unternimmt zusammen mit den Schlesischen Kammersolisten eine turbulente Reise durch die Welt der Musik und zeigt, dass wirklich alle Menschen Musik machen können. Er fragt, warum wir Musik überhaupt hören können, was ein Takt ist, welche Geschichten Musik erzählen kann und er erklärt die Instrumente, die in einem Orchester gespielt werden. Im Zentrum dieses Programms für Zuhörerinnen und Zuhörer von 4 bis 104 Jahren aber steht das Rätsel der 7 blinden Mäuse. Christoph Soldan und seine Musikerkolleg*innen freuen sich, wenn alle jungen und älteren Zuhörer*innen am Ende einige musikalische Bilder mit nach Hause nehmen, die dazu anregen, es einmal selbst zu versuchen mit der Musik.

Programmdauer 1 Stunde ohne Pause, die Sitzplatzanzahl ist begrenzt. Bitte reservieren Sie rechtzeitig. Selbstverständlich werden alle Corona- Sicherheitsmaßnahmen, Abstands- und Hygieneregeln genau beachtet. Eintritt nur nach Voranmeldung: