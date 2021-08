Die großen Drei

Wir bitten die drei wichtigsten Komponisten der Barockzeit an einen Tisch: Bach, Händel und Telemann. Hören Sie, wie sie miteinander diskutieren, sich gegenseitig ihre Ehre erweisen, sie miteinander lachen und über die Welt philosophieren! Sie prägten den Musikstil ihrer Zeit und nahmen Einfluss auf zeitgenössische Kollegen. Auch untereinander hatten sie Bezüge. Händel und Telemann pflegten eine langjährige Freundschaft. Bachs Sohn Carl Philipp Emmanuel war Telemanns Patenkind. Händel und Bach jedoch verpassten sich knapp in Halle und sind sich nie begegnet. Heute tun sie es musikalisch in Waldenburg durch die leidenschaftlichen und historisch fundierten Interpretationen der vier Amarilli.